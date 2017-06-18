В эти выходные на Закарпатье состоится фестиваль кузнечного искусства "Гамора"

20.06.2017 (11:16)

Закарпатье приглашает на фестиваль кузнечного искусства "Гамора"

24-25 июня в селе Лисичево (Иршавский район), на территории уникальной водяной кузницы-музея, состоится ежегодный фестиваль кузнечного искусства и народных промыслов «Гамора».

Гости праздника смогут оценить работу кузнецов и народных умельцев, для всех желающих устроят мастер-классы кузнечного искусства. Колорита фестивалю придадут выступления фольклорных коллективов и индивидуальных исполнителей Иршавщины.

Фестиваль официально стартует в субботу, но основные мероприятия и торжества состоятся в воскресенье, 25 июня.

В 13 часов стартует марш-парад кузнецов, затем - приветствие участников фестиваля. Свое умение и творческие способности в работе с раскаленным железомбудут демонстрировать несколько десятков кузнецов, которые будут работать над созданием специальной композиции - настольного панно.

Среди гостей концертной программы - заслуженная артистка Украины Наталка Карпа, группы «Шоколадка», «Glam: berry», певица Мия.

Завершится празднование зрелищным огненным шоу.

В дни проведения фестиваля будет введен дополнительный автобусный рейс из центра Иршавы в Лисичево и в обратном направлении.

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