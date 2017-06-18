Вступительная кампания: Нововведения для абитуриентов УжНУ (ВИДЕО)

20.06.2017 (11:38)

Абитуриентов УжНУ в этом году ждут нововведения

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В 2017 году несколько изменились условия приема в Ужгородский национальный университет. С 29-го июня приемная комиссия ВУЗа будет работать без выходных. Заявления можно подавать как онлайн, так и лично.Подача электронных заявленный будет проходить с 12 по 29 июля. Во избежание перегрузки серверов баз данных выпускники смогут создать собственные электронные кабинеты.В этом году абитуриент имеет право подать 9 заявлений на места государственного заказа по четырем специальностям, включая дневную и заочную формы обучения. После этого абитуриент должен определиться с приоритетностью каждой из них. Еще одной новацией является повышение минимального балла сертификата по конкурсным предметам на медицинские специальности.По льготникам - им необходимо подать подтверждающие документы для перевода на государственный заказ. Если свободных мест нет, то использовать места смежных специальностей и из общего объема университета, а если и этого не хватит - руководство ВУЗа будет обращаться в Министерство образования и науки Украины. Средний балл выпускников сельских школ будет умножаться на коэффициент 1,02. Обязательным условием является подтверждение места жительства.