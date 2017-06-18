"Зонтичная" аллея в центре Ужгорода (ФОТО)

20.06.2017 (12:10)

Ужгород - под зонтиками

В ценре Ужгорода в Пассаже «поселились» яркие зонтики. Отныне там по инициативе рекламного агентства и кафе будет так называемая "зонтичная" аллея.

Такие яркие туристические аттракции обустраивают в городах по европейскому примеру. Зонтики уже «зависали» и на Закарпатье - подобный объект сделали в прошлом году в Берегово, а теперь сфотографироваться с разноцветными «средствами от дождя», висящих в воздухе Пассажа - можно и в Ужгороде.

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Центр Ужгорода охраняет 6-метровая собака (ВИДЕО)



