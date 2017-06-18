Возле Ужгорода "БМВ" сбил на переходе 10-летнего ребенка

20.06.2017 (13:47)

В ДТП на Закарпатье пострадала 10-летняя девочка

В результате ДТП, произошедшего вчера в Ужгородском районе, пострадала девочка 2007 года рождения. Ребенок переходил дорогу по пешеходному переходу, в это время ее сбил водитель на "BMW". По данному факту начато расследование.

Вчера вечером на Закарпатье, в с. Барвинок, водитель на BMW X5, двигаясь по автодороге "Киев-Чоп" в направлении Мукачево, не справился с управлением и наехал на 10-летнюю девочку, которая переходила дорогу по пешеходному переходу.



В результате ДТП ребенок получил множественные травмы, ее доставили в больницу. Виновник аварии - 33-летний харьковчанин - отправился в медучреждение вместе с ребенком.

На месте ДТП проводят следственные действия.

По данному факту начато уголовное производство по ч.1 ст. 286 Уголовного кодекса Украины (Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами).

Отдел коммуникации полиции Закарпатской области.

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