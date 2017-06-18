В Закарпатье на границе с Венгрией изъяли "Volkswagen" с контрабандой (ФОТО)

|На границе в Закарпатье обнаружили сигареты в баке "Volkswagen"
Вчера в международном пункте пропуска «Вилок» на украинско-венгерской границе, пограничники Мукачевского отряда совместно с представителями Государственной фискальной службы обнаружили авто со скрытыми сигаретами.
Незаконно переместить в соседней Венгрии 839 пачек табака пытался 19-летний гражданин Украины. При проведении углубленного осмотра автомобиля «Фольксваген», которым следовал на выезд из Украины наш соотечественник, пограничники установили, что данное транспортное средство подвергался конструктивным изменениям. В частности, человек переработал топливный бак, путем уменьшения объема верхней части, в результате чего было создано нишу, в которой находилось 140 пачек сигарет «Compliment super slims-3» без акцизных марок Украины и 699 пачек сигарет «Rothmans» с акцизной маркой Украины.
Обнаруженные сигареты и авто украинца изъяли.
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Сегодня на этом же пункте пропуска Замначальника таможни задержан при получении взятки (ФОТО)
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