В Закарпатье на границе с Венгрией изъяли "Volkswagen" с контрабандой (ФОТО)

20.06.2017 (14:38)

На границе в Закарпатье обнаружили сигареты в баке "Volkswagen"

Вчера в международном пункте пропуска «Вилок» на украинско-венгерской границе, пограничники Мукачевского отряда совместно с представителями Государственной фискальной службы обнаружили авто со скрытыми сигаретами.

Незаконно переместить в соседней Венгрии 839 пачек табака пытался 19-летний гражданин Украины. При проведении углубленного осмотра автомобиля «Фольксваген», которым следовал на выезд из Украины наш соотечественник, пограничники установили, что данное транспортное средство подвергался конструктивным изменениям. В частности, человек переработал топливный бак, путем уменьшения объема верхней части, в результате чего было создано нишу, в которой находилось 140 пачек сигарет «Compliment super slims-3» без акцизных марок Украины и 699 пачек сигарет «Rothmans» с акцизной маркой Украины.

Обнаруженные сигареты и авто украинца изъяли.

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Сегодня на этом же пункте пропуска Замначальника таможни задержан при получении взятки (ФОТО)



