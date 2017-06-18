На Черкасщине женщина заказала убийство мужа из-за наследства

20.06.2017 (15:08)

Черкащанка убийство собственного мужа

Правоохранители задержали жительницу г. Смела, которая заказала убийство собственного мужа. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Черкасской области.

Досудебным расследованием установлено, что женщина, с целью дальнейшего получения в наследство совместно нажитого имущества, заказала 34-летнему жителю г. Кропивницкий умышленное убийство своего мужа, пообещав вознаграждение в размере 800 долларов США.

Женщину задержали правоохранителями во время передачи части обещанной за умышленное убийство вознаграждения.

Досудебное расследование продолжается, сейчас решается вопрос об уведомлении лицу о подозрении и избрании меры пресечения.

За подготовку удо убийства злоумышленницы грозит лишение свободы на срок от десяти до пятнадцати лет или пожизненное лишение свободы.

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