В ботаническом саду Ужгорода расцвела водяная лилия (ВИДЕО)
20.06.2017 (19:43)
Ботанический сад УжНУ украсила водяная лилия
В ботаническом саду Ужгородского национального университета расцвела водяная лилия, или как ее называют ученые - Нимфея Розеа.
Большие цветы лежат на поверхности воды в окружении плавающих листьев. Растение неприхотливо. Цветет раз в год. Обычно, с конца мая - начала июня, в зависимости от погодных условий.
Предпочитает стоячей или медленно текущей воде глубиной от одного метра с достаточным слоем ила или глинистого грунта. Болотная красавица будет радовать глаз горожан и гостей Ужгорода примерно до конца лета.
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