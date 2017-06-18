Погода в Закарпатье и Ужгороде в среду, 21 июня 2017 г.

|В Ужгороде будет пасмурно, днем дождь c грозой
В Закарпатской области ожидается переменная облачность, ночью без существенных осадков, днем кратковременные дожди, грозы, местами сильные ливни, град. Ветер северо-западный 5-10, во время грозы порывы 15-20 м/с.
Температура воздуха ночью 12-17° тепла, днем 23-28°, в горах местами 16-21° тепла.
В Ужгороде также переменная облачность, ночью без осадков, днем кратковременный дождь, гроза. Ветер северо-западный 5-10, во время грозы порывы 15-20 м/с. Температура воздуха ночью 15-17°, днем 26-28° тепла.
Восход 05:26
Закат 21:39
Температура за последние 130 лет 21 июня:
макс: 33.2° (2000)
мин: 8.3° (1973)
Народный прогноз погоды: 21 июня отмечается день памяти великомученика Феодора Стратилата. В народе святого называли Колодезником, поскольку это был день копателей коледезей. Наши предки говорили, что «Стратилат грозами богат» - с этого дня наступает пора летних гроз. Приметили в старину, если во время грозы слышатся раскаты грома, то стоит ждать затяжного ненастья. Также в этот день обращали внимание на росы: если много росы, то урожай будет хорошим. 21-22 июня - день летнего солнцестояния.
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