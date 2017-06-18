Как продуктивно провести день?

21.06.2017 (08:53)

Проведите свой день максимально продуктивно

Производительность работы определяется не только тем, сколько всего вы успеваете, но и умением управлять своим временем.

Портал Lifehacker собрал три простых правила, при соблюдении которых вы проведете свой день максимально продуктивно.

Спите днем

Из-за ранних подъемов или задержке на работе до ночи часто приводят к депривации сна (недостаток или полное отсутствие удовлетворения потребности в сне).

Исследования NASA о влиянии дневного сна на работу пилотов показали, что 26 минут дремоты повышают работоспособность на 34%.

Дремлют днем ​​15-20 минут, после того, чтобы проснуться, позвольте себе выпить кофе.

Меньше соцсетей и новостей

Зачем тонуть в потоках некачественного контента, тратить время на его фильтрацию, если есть фундаментальные книги, авторы, пресса и концепции?

Внимание - бесценный, но ограниченный ресурс. Тратьте его на генерирование знаний (написание статьи, чтение учебника, посещение тренинга) или эмоций (хорошие фильмы, общение с друзьями).

Делайте перерывы

Это полезно для здоровья, а еще перерыва обязательно нужны для пополнения когнитивного ресурса и восстановления концентрации.

Выйдите на прогулку в парк или раз в полчаса хотя бы просто прогуливайтесь к кулеру с водой. Оторвитесь от монитора и клавиатуры и порисуйте что-нибудь на бумаге.

Если вы фрилансер, внедряйте в рабочие тайм-ауты домашние хлопоты (помойте посуду, вынесите мусор, поиграйте с котом).

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Как начинать день, чтоб он был удачным?



