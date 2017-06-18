С поезда "Одесса-Ужгород" сняли пьяного дебошира

21.06.2017 (11:50)

В поезде "Одесса-Ужгород" пьяный пассажир устроил дебош

Сел в поезд, развлекся алкоголем, однако перебрал, и уже за час до прибытия в пункт назначения оказался в чопском отделения полиции - так на днях завершилась поездка жителя Франковщины в ​​Ужгород.

Поезд, следовавший в Ужгород из Одессы, были вынуждены посетить полицейские охраны после того как пьяный пассажир устроил в вагоне дебош.

Сообщение о нарушении общественного порядка в одном из вагонов полицейские охраны Закарпатья получили во время патрулирования в городе Чоп. К работникам наряду обратилась обеспокоенная очередная вокзала. Она получила тревожное сообщение радиосвязью от проводника пассажирского поезда «Одесса-Ужгород».

Полицейские охраны немедленно отправились на место происшествия. Дождавшись прибытия поезда, обнаружили в нем пассажира, который, по словам его попутчиков, длительное время выпивал, а потом его поведение стало и вовсе неадекватным. Правоохранители пытались успокоить нетрезвого молодого человека, сделали ему несколько замечаний и попросили соблюдать общественный порядок. Однако человек ответил полицейским бранью и угрожал им физической расправой, а в процессе общения даже замахнулся кулаком на одного из полицейских.

Работники полиции охраны, учитывая неадекватность поведения пассажира и руководствуясь ст. 44,45 Закона Украины «О Национальной полиции», применили к нему физическую силу и надели наручники. Впоследствии дебошира было передано работникам следственно-оперативной группы Ужгородского РВП Ужгородского ОП ГУНП в Закарпатской области.

Поэтому, рассудительная путешествие поездом с рюмкой закончилась для горе-пассажира нелестно - 24-летний житель Ивано-Франковской области был доставлен в районное отделение полиции, где дело внесли в Единый реестр.

Продолжается следствие.

Управление полиции охраны в Закарпатской области.

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