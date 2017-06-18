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В Ужгороде живут в палатках в ожидании загранпаспорта (ФОТО)

21.06.2017 (13:06)
Очереди за заграничным паспортом в Ужгороде не реально велики
Очереди за заграничным паспортом в Ужгороде не реально велики

Очень забавное фото появилась сегодня в социальной сети Фейсбук.

Можно догадаться, что очереди за заграничным паспортом настолько велики, что стоять в них не реально. За это время можно и выспаться не "отходя от кассы", что и сделал ужгородец =)

Фото на своей странице в сети "Фейсбук" ужгородец Валентин Клепаки и поделился идеей, как можно сделать ожидание оформления загранпаспортов более комфортным.
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http://ua-reporter.com/novosti/217603


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