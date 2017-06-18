Полиция задержала на Закарпатье 3-х велосипедных воров (ФОТО)

21.06.2017 (14:26)

Полиция вернула трем жителям Закарпатья похищенные у них велосипеды

В Ужгородском и Мукачевском районах правоохранители вернули трем жителям похищенные у них велосипеды. По фактам возбуждены уголовные производства.

Недавно к полицейским Ужгородщины обратился 54-летний житель села Ратовцы с сообщением о краже. Мужчина рассказал, что кто-то проник на территорию его домохозяйства и похитил велосипед «FISCHER». Сумму ущерба потерпевший оценил в более 2000 гривен.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий работники сектора криминальной полиции задержали подозреваемого - 44-летнего односельчанина потерпевшего. Работники полиции расследуют дело.

Еще две кражи велосипедов раскрыто и работниками полиции Мукачивщины. Полицейские выяснили, что транспортные средства из гаражного помещения пенсионеров - жителей города Мукачево - похитили двое 16-летних жителей села Шенборн Мукачевского района.

Все вещественные доказательства возвращены настоящим владельцам. По фактам возбуждены уголовные производства по части 3 статьи 185 Уголовного кодекса Украины (кража).

Отдел коммуникации полиции Закарпатской области.

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