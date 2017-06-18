СБУ накрыла в Закарпатье нелегальный канал переправки мигрантов в ЕС (ФОТО)

|Группа закарпатцев переправляли нелегалов через КПП "Лужанка"
Сотрудники Службы безопасности Украины совместно с полицией во процессуальным руководством прокуратуры задержали участников организованной группировки, организовали переправку в страны Евросоюза нелегальных мигрантов.
Оперативники Управления СБУ в Ивано-Франковской области установили, что группа жителей Закарпатья наладила нелегальный канал через пункт пропуска «Лужанка» Мукачевского пограничного отряда.
Правоохранители задержали четырех дельцов при попытке незаконно переправить через границу жителя Ивано-Франковской области, которому решением суда ограничено право выезда с территории Украины к выплате им кредитам обязательств. За свои услуги злоумышленники получили от мужчины две с половиной тысячи евро.
И еще одного участника группировки оперативники СБ Украины задержали по месту жительства в Тернополе. Во время обыска правоохранители изъяли пятнадцать загранпаспортов граждан Украины, тринадцать тысяч долларов, десять тысяч фунтов стерлингов, десять тысяч гривен и другие доказательства преступной деятельности, в частности записные книжки с фамилиями и суммами.
Открыто производство по признакам уголовного преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 332 Уголовного кодекса Украины.
Продолжаются неотложные следственные действия.
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Скоро зима суки! А за ней ещё и ещё! Мы подождем мрази бандеровские, когда вы сами друг дружке горло грызть начнёте!