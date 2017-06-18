В Закарпатье отказываются принимать мусор с Галичины

21.06.2017 (18:48)

Мусор Садового в Закарпатье не хотят - своего хватает

Вчера, 20-го июня, на сайте львовского городского совета появился перечень отказов от областей на просьбу принять на полигоны и свалки львовский мусор. В перечне есть и органы местного самоуправления Закарпатья, к которым, как понятно из ответов, обращался городской председатель Львова Андрей Иванович Садовый.

Так, исполнительный комитет Ужгородского городского совета по подписью председателя Богдана Андриива сообщил, что пока отсутствует возможность принятия и хранения мусора, поскольку имеющийся площадка для мусора почти заполнена, а место для нового так и не определено.

Иршавский городской совет написал, что на территории горсовета отсутствует полигон для хранения ТБО. В районе есть только одна свалка, которым пользуется в Иршавском городском совете.

Мукачевский горсовет отказал в просьбе поскольку технические возможности полигона не позволяют увеличить нагрузку на него за счет дополнительного количества ТБО.

Перечинский городской совет лаконично сообщил, что на территории горсовета такой полигон отсутствует.

Исполнительный комитет Хустского горсовета отказал в связи с ограниченными возможностями коммунального предприятия "Полигон+". Отдельно отметили, что полигон находится в зоне Карпатского биосферного заповедника "Долина нарциссов", поэтому горисполком проводит мероприятия для того, чтобы вообще перенести полигон ТБО в другой район.

Всего на сайте Львовского городского совета такие отказы опубликованы от 22 областей Украины.

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