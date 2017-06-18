В Польше зверски убили украинскую девушку

21.06.2017 (19:37)

Молодую украинку нашли жестоко убитой в Польше

Труп молодой девушки, которая проживала в Ковеле (Волынская область), нашли 18 июня в пруду вблизи населенного пункта Brodzicy, находящемся за 9 км от границы Украины с Польшей. Такую новость передает Час Пик со ссылкой на украинские СМИ.

Следы на теле полностью указывают на то, что ковельчанку убили. Расследованием этого жестокого убийства занимается окружная прокуратура. Отметим, что руководитель прокуратуры отказался давать журналистам какую-либо информацию о случившемся. Местные полицейские допросили людей, которые живут вблизи пруда.

Эта шокирующая трагедия активно обсуждается украинским сегментом соцсетей. Как утверждают пользователи, погибшей девушкой является жительница Ковеля Светлана Н., 1990 года рождения. По имеющейся информации, у нее осталась маленькая 5-летняя дочь, супруг и родная сестра. Якобы в Польше она занималась перепродажей сигарет. С пятницы о ней ничего не было известно. В пруду ее нашли зверски избитой, со связанными руками. У девушки также был привязан к шее камень.

Ранее группа пьяных граждан Польщи напала на дом, где живут заробитчане из Украины. В результате жестокого нападения несколько украинских граждан и поляк, являющийся владельцем фирмы, пострадали.

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