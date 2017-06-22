Погода в Закарпатье и Ужгороде в четверг, 22 июня 2017 г.

22.06.2017 (07:10)

Осадков в Ужгороде не ожидается

В Закарпатской области ожидается переменная облачность, без существенных осадков. Ветер переменных направлений 3-8 м/с. Температура воздуха ночью 7-12°, днем ​​24-29°, в горах местами 15-20° тепла.

В Ужгороде также переменная облачность, без осадков. Ветер переменных направлений 3-8 м/с. Температура воздуха ночью 10-12°, днем ​​27-29° тепла.

Восход 05:26

Закат 21:39

Температура за последние 130 лет 22 июня:

макс: 34.4° (2000)

мин: 6.5° (1949)

Народный прогноз погоды: В этот день почитается память святителя Кирилла Александрийского. В прежние времена день 22 июня имел еще и такое название - Кирилл Конец Весны Начало Лету. Это второй день летнего солнцестояния, и это самый длинный день в году. По этому поводу наши предки говорили, что «На Кириллу солнышко отдает земле всю свою силу». По солнцу и о предстоящей погоде судили: если оно светит днем как бы сквозь оболочку - надо вскоре ожидать дождя.