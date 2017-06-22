К Земле приближается смертельно опасный астероид

22.06.2017 (07:45)

24 июня огромный астероид приблизится к Земле

Ученые встревожены тем, что астероид огромных размеров движется в сторону Земли и уже 24 июня он приблизится к планете на смертельно опасное расстояние. Ученые NASA наблюдают за этим астероидом еще с 2010 года.

После его открытия он получил имя 441987 (2010 NY65).

По предварительным подсчетам небесное тело максимально приблизится к Земле уже 24 июня. Есть большая вероятность, что астероид все же упадет на Землю и тогда масштабы катастрофы будут очень большие. Согласно расчетам российских астрофизиков, астероид движется со скоростью 46 тыс. километров в час. В диаметре он составляет 300 метров.

По последним данным, если ничего не изменится и астероид не сдвинется с рассчитанного пути, к Земле «незваный гость» приблизится в 04:37 утра по уральскому времени. Он пройдет мимо планеты на расстоянии 3 млн километров. Свечение астероида будет излучать яркость, сопоставимую с 17-зездной величиной.

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