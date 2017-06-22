В Украине вновь поднимется цена на алкоголь

22.06.2017 (10:03)

В Украине снова подорожает алкоголь

Из-за подорожания спирта и ставки акцизного налога цены на алкоголь в Украине поднимутся, особенно – на водку.

В частности, с начала текущего года в Украине подорожал спирт, а с марта – выросла ставка акцизного налога на 20%. Это и создало предпосылки для подорожания алкоголя. Об этом рассказал представитель Ассоциации легальных производителей алкоголя Алексей Коваль.

По его словам, ценовая граница подорожания будет зависеть от вида алкогольного напитка, а также от решения властей по поднятию минимально розничной цены.

«На коньяк ставка акцизного налога в этом году поднималась уже дважды – в январе и в марте. Объективно, сложилась ситуация на рынке, когда минимальные цены на алкоголь должны быть пересмотрены, и очевидно, что это приведет к увеличению цен на все алкогольные напитки в области . Относительно пределы роста цен – здесь все зависит от вида алкогольного напитка», – подчеркнул он.

Следовательно, цены на водку вырастут в диапазоне от 75 до 80 гривен за 0,5 водки (сегодня цена составляет 69 гривен).

Эксперт добавил, что некоторые алкогольные напитки могут не изменить своей цены, поскольку акцизный налог на них не пересматривался.

-

Повышение цен отразилось на 97% украинцев



