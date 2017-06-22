Пакет с конфетами на вокзале в Ужгороде поднял на ноги полицию и спасателей

22.06.2017 (10:15)

На ж/д вокзале в Ужгороде обнаружили подозрительный пакет

Сегодня, 22 июня, около 8 часов утра, ужгородцы начали писать в соцсетях о том, что на железнодорожном вокзале работают немало правоохранителей.

По информации пресс-службы, на линию "102", около 7 часов утра поступило сообщение от работницы вокзала.

Как сообщила женщина, она обнаружила подозрительный пакет на территории вокзала и предположила, что его содержимое может быть опасным.

На место происшествия оперативно прибыла следственно-оперативная группа и сотрудники ГСЧС, чтобы в случае чего иметь возможность должным образом среагировать на возможные риски.

Однако, к счастью, правоохранителям не пришлось применять свои умения. В пакете, который обнаружила сотрудница вокзала, были конфеты.

-

С поезда "Одесса-Ужгород" сняли пьяного дебошира



