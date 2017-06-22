Пакет с конфетами на вокзале в Ужгороде поднял на ноги полицию и спасателей

|На ж/д вокзале в Ужгороде обнаружили подозрительный пакет
Сегодня, 22 июня, около 8 часов утра, ужгородцы начали писать в соцсетях о том, что на железнодорожном вокзале работают немало правоохранителей.
По информации пресс-службы, на линию "102", около 7 часов утра поступило сообщение от работницы вокзала.
Как сообщила женщина, она обнаружила подозрительный пакет на территории вокзала и предположила, что его содержимое может быть опасным.
На место происшествия оперативно прибыла следственно-оперативная группа и сотрудники ГСЧС, чтобы в случае чего иметь возможность должным образом среагировать на возможные риски.
Однако, к счастью, правоохранителям не пришлось применять свои умения. В пакете, который обнаружила сотрудница вокзала, были конфеты.
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