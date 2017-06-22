ВР подняла штраф за неправильную парковку

22.06.2017 (10:32)

В Украине увеличили штраф за парковку в местах для инвалидов

Верховная Рада приняла закон "о внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно усиления ответственности за парковку, остановку, стоянку транспортных средств на местах, предназначенных для лиц с инвалидностью" №5629.

За соответствующее решение проголосовали 244 народных депутата.

Инициатива подразумевает наказание за парковку транспортного средства на местах, предназначенных для бесплатной парковки транспортных средств, управляемых водителями с инвалидностью или водителями, которые перевозят людей с инвалидностью, водителем, не имеющим документов о наличии у него или у одного из пассажиров инвалидности (кроме явно выраженных признаков инвалидности) в виде штрафа от шестидесяти до ста необлагаемых минимумов доходов.

Кроме того необустройство на специально оборудованных для парковки транспортных средств мест, предназначенных для парковки транспортных средств, которыми управляют водители с инвалидностью или водители, которые перевозят людей с инвалидностью, влечет наложение штрафа в размере от шестидесяти до ста необлагаемых минимумов доходов граждан.

Закон вступает в силу на следующий день после его публикации.

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