Уникальная гуцульская церковь на Закарпатье построенная без единого гвоздя (ВИДЕО)

22.06.2017 (11:40)

Уникальная греко-католическая церковь на Закарпатье

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Аутентичную гуцульскую церковь предлагают краеведы посетить туристам в селе Деловое на Раховщине в Закарпатской области.Здесь уникальное все: легенда о месте возведения, сложная архитектурная конструкция без применения гвоздей, исторические метаморфозы от любимого места верующих, к музею атеизма и наоборот.Журналистка "Тиса-1" собрала информацию о старинном греко-католическом культовом сооружении.Подробности в видеосюжете: