Уникальная гуцульская церковь на Закарпатье построенная без единого гвоздя (ВИДЕО)
22.06.2017 (11:40)
Уникальная греко-католическая церковь на Закарпатье
Аутентичную гуцульскую церковь предлагают краеведы посетить туристам в селе Деловое на Раховщине в Закарпатской области.
Здесь уникальное все: легенда о месте возведения, сложная архитектурная конструкция без применения гвоздей, исторические метаморфозы от любимого места верующих, к музею атеизма и наоборот.
Журналистка "Тиса-1" собрала информацию о старинном греко-католическом культовом сооружении.
Подробности в видеосюжете: