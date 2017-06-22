Разбойное нападение: Ужгородца ограбили и отобрали авто

22.06.2017 (12:40)

Два ужгородца ограбили мужчину и скрылись на его авто

Полиция задержала подозреваемого в грабеже мужчину и установила личность его сообщника. Оба на улице Железнодорожной в Ужгороде силой отобрали у местного жителя мобильный, деньги и ключи от авто, на котором затем и скрылись.

За помощью к ужгородских полицейских обратился 47-летний житель Ужгорода. Мужчина рассказал, что на улице Железнодорожной на него совершили нападение. Двое неизвестных силой отобрали его кошелек с тысячей гривен, мобильный телефон, ключи от автомобиля и сорвали с шеи золотую цепочку. Подозреваемые сели в машину и скрылись.



Правоохранители задержали подозреваемого в грабеже и уже установили личность его сообщника. По данному факту начато уголовное производство по ч.2 статьи 186 Уголовного кодекса Украины, то есть грабеж, и ч.2.статти 289 УК - незаконное завладение транспортным средством. В совершении этих правонарушений подозреваются двое ужгородцев 36-ти и 37-ми лет. Следствие по делу продолжается.

Отдел коммуникации полиции Закарпатской области.

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