В Киеве "шутники" налили шампунь в фонтан на Контрактовой площади (ФОТО)

22.06.2017 (13:21)

В Киеве хулиганы шампунем испортили фонтан на Контрактовой площади

В Киеве на Контрактовой площади неизвестные остановили работу фонтана. В КП УЗН Подольского района рассказали, что в фонтан бросили моющее средство или шампунь, после того как помыли руки.

Возможно, это было сделано даже специально.

"Что это было, установить сложно. Но это не просто акт вандализма, а большая проблема для наших сотрудников. Это очень трудоемкий процесс. Им пришлось остановить работу фонтана, слить всю воду, и они будут отмывать чашу от пены. Потом зальют новую воду. Все это может затянуться на день", – говорят в "Киевзеленстрое".

Так что киевляне, которые привыкли отдыхать на Контрактовой у прохладного фонтана, сегодня могут к нему не идти: он работать не будет.

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