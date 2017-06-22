В Ужгороде почтили память жертв войны (ФОТО)

|Ужгородцы почтили память жертв войны
Сегодня, в День скорби и чествования памяти жертв войны, представители городского совета Ужгорода Закарпатской областной организации ветеранов, Ужгородской городской организации ветеранов Украины, ветераны войны и участники боевых действий в Афганистане, жители города почтили память погибших минутой молчания и возложением цветов к Мемориалу на Холме Славы.
Ровно 76 лет назад, 22 июня 1941 перед рассветом началось наступление фашистских войск на Советский Союз, война, которая стала одной из самых трагических страниц в истории Украины
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22 июня - День скорби и почтения памяти жертв войны
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