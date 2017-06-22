Из-за аварии на высоковольтной линии два района Закарпатья обесточены

22.06.2017 (15:18)

Авария на высоковольтной линии оставила без света два района Закарпатья

В четверг (22.06) около 14 часов на высоковольтной линии передач, которая питает электроэнергией Закарпатскую область со стороны Львовщины, произошла авария.

В результате часть Великоберезнянского и Перечинского районов остались без света.

- Ремонтные бригады электриков уже выехали на место аварии, которая, по предварительным данным, произошла на львовской стороне, - сообщает Геннадий Москаль. - Часть обесточенных сел запитают электроэнергией из резервных ЛЭП, аварийщики делают все возможное, чтобы полностью восстановить электроснабжение в ближайшие часы.

Ситуация находится под контролем облгосадминистрации.

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