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Из-за аварии на высоковольтной линии два района Закарпатья обесточены

22.06.2017 (15:18)
Авария на высоковольтной линии оставила без света два района Закарпатья
Авария на высоковольтной линии оставила без света два района Закарпатья

В четверг (22.06) около 14 часов на высоковольтной линии передач, которая питает электроэнергией Закарпатскую область со стороны Львовщины, произошла авария.

В результате часть Великоберезнянского и Перечинского районов остались без света.

- Ремонтные бригады электриков уже выехали на место аварии, которая, по предварительным данным, произошла на львовской стороне, - сообщает Геннадий Москаль. - Часть обесточенных сел запитают электроэнергией из резервных ЛЭП, аварийщики делают все возможное, чтобы полностью восстановить электроснабжение в ближайшие часы.

Ситуация находится под контролем облгосадминистрации.
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Интернет-издание
UA- Reporter.com
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