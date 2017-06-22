Из-за аварии на высоковольтной линии два района Закарпатья обесточены

|Авария на высоковольтной линии оставила без света два района Закарпатья
В четверг (22.06) около 14 часов на высоковольтной линии передач, которая питает электроэнергией Закарпатскую область со стороны Львовщины, произошла авария.
В результате часть Великоберезнянского и Перечинского районов остались без света.
- Ремонтные бригады электриков уже выехали на место аварии, которая, по предварительным данным, произошла на львовской стороне, - сообщает Геннадий Москаль. - Часть обесточенных сел запитают электроэнергией из резервных ЛЭП, аварийщики делают все возможное, чтобы полностью восстановить электроснабжение в ближайшие часы.
Ситуация находится под контролем облгосадминистрации.
-
Пакет с конфетами на вокзале в Ужгороде поднял на ноги полицию и спасателей
Рейтинг: 0