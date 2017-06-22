Около 500 участников АТО покончили жизнь самоубийством

22.06.2017 (15:48)

Уже 500 вернувшихся с Донбасса совершили самоубийство

В Украине на начало июня 2017 зарегистрировано около 500 случаев самоубийств участников антитеррористической операции.

Об этом говорится в статье главы МВД Арсена Авакова "Стратегия гибридного мира".

"По данным военной прокуратуры, на начало июня 2017 зарегистрировано около 500 случаев самоубийств участников антитеррористической операции после возвращения из зоны боевых действий", - говорится в статье.

Аваков отмечает, что общепризнанный международный стандарт по военным конфликтам – 90-95% участников боевых действий впоследствии имеют медицинские (связанные с нервной системой) и социальные проблемы, а у около трети диагностируется посттравматический синдром, результатом которого нередко бывают самоубийства.

Министр пишет, что по данным Международного правозащитного центра "Ла страда Украина", в 2015 году количество обращений членов семей участников АТО с жалобами на бытовое насилие увеличилось в восемь раз.

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