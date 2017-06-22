35-летняя закарпатка ударила ножом в спину пьяного обидчика (ФОТО)

22.06.2017 (16:15)

В Берегово закарпатка ножом ударила мужчину

Вчера, 21 июня, полицейские получили сообщение о том, что на перекрестке улиц Тиноди - Бако Габора в городе Берегово местный житель получил тяжелые ножевые ранения.

На место происшествия выехали следователи и группа реагирования патрульной полиции. Правоохранители выяснили, что на почве личных неприязненных отношений 35-летняя жительница Берегова ударила ножом в спину 28-летнего мужчину. По предварительной информации, пострадавший находился в состоянии алкогольного опьянения. Мужчина был госпитализирован в реанимационное отделение районной больницы.

Работники полиции выясняют обстоятельства инцидента. Женщину задержали. По данному факту возбуждено уголовное производство по части 1 статьи 121 Уголовного кодекса Украины (умышленное тяжкое телесное повреждение). Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок от пяти до восьми лет.

Отдел коммуникации полиции Закарпатской области.

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