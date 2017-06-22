Война за ПриватБанк: Коломойский собирается вернуть банк через суд

22.06.2017 (17:26)

Борьба за ПриватБанк продолжается

Украинский бизнесмен Игорь Коломойский оспаривает в суде решение о признании неплатежеспособным "Приватбанк", а также решение о его национализации.

Об этом в интервью Finbalance заявила заместитель главы Национального банка Украины Екатерина Рожкова.

Она отметила, что в исковом заявлении Коломойский написал о рейдерстве со стороны государства.

"Как можно надеяться на успех в реструктуризации инсайдерских кредитов, если экс-владелец банка, несмотря на то, что есть письма с его обязательствами, идет в суд, подает иск о признании противоправным решения НБУ о признании банка неплатежеспособным?", - продолжила заместитель главы НБУ.

Она также рассказала, что закон о системе гарантирования, где предусмотрена национализация, содержит норму о том, что предыдущий владелец акций банка не имеет права требовать от инвестора (то есть государства) возмещения убытков, полученных в результате приобретения новым инвестором акций банка.

"То есть, согласно закону, не имеет права требовать возмещения. Другой вопрос - наши суды. У нас судьи очень любят надевать на себя мантию судьи Конституционного Суда и трактовать законы. Здесь вопрос", - добавила Рожкова.

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