Польша ввела новые правила трудоустройства для украинцев

22.06.2017 (18:06)

Сейм Польши принял новый закон о трудоустройстве

Сейм Польши принял новый законопроект о популяризации трудоустройства и учреждений рынка труда. Новые правила, в частности, касаются и трудоустройства украинцев.

Как сообщает "Польское радио", изменениями предусмотрено введение оплаты за регистрацию заявления работодателя о намерении нанять на работу иностранца. В частности, речь идет о трудоустройстве граждан Армении, Беларуси, Грузии, Молдовы, Украины и России на долгосрочную работу.

Теперь, кроме права на работу введено разрешение на сезонную работу, которое будет выдавать староста на период восьми месяцев в течение года. Закон предусматривает внесение платежа 30 злотых за регистрацию заявления работодателя о намерении трудоустройства иностранцев.

Заявление могут не зарегистрировать, если управление признает, что документ был составлен с корыстной целью или будет использован иностранцем для других целей, чем выполнение работы.

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