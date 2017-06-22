Польша ввела новые правила трудоустройства для украинцев

|Сейм Польши принял новый закон о трудоустройстве
Сейм Польши принял новый законопроект о популяризации трудоустройства и учреждений рынка труда. Новые правила, в частности, касаются и трудоустройства украинцев.
Как сообщает "Польское радио", изменениями предусмотрено введение оплаты за регистрацию заявления работодателя о намерении нанять на работу иностранца. В частности, речь идет о трудоустройстве граждан Армении, Беларуси, Грузии, Молдовы, Украины и России на долгосрочную работу.
Теперь, кроме права на работу введено разрешение на сезонную работу, которое будет выдавать староста на период восьми месяцев в течение года. Закон предусматривает внесение платежа 30 злотых за регистрацию заявления работодателя о намерении трудоустройства иностранцев.
Заявление могут не зарегистрировать, если управление признает, что документ был составлен с корыстной целью или будет использован иностранцем для других целей, чем выполнение работы.
-
Безвиз для Украины: Польша боится потерять наших заробитчан
Рейтинг: 0
Комментарии
Рейтинг: -1
where to buy cialis
can i buy cialis over the counter
buy cialis without prescription
buy cialis online overnight shipping
Рейтинг: -1
how to get cheap cialis
order cialis online cheap
cheap cialis canada
cheap cialis for sale
Рейтинг: -1
how to get cheap cialis
order cialis online cheap
cheap cialis canada
cheap cialis for sale
Рейтинг: -1
cialis generic best price
cialis 20 mg price
price of cialis at walgreens
cialis 5mg price
Рейтинг: -1
real viagra for sale
viagra on sale
herbal viagra for sale
real viagra for sale
Рейтинг: -1
cialis generic best price
cialis 20 mg price
price of cialis at walgreens
cialis 5mg price