Погода в Закарпатье и Ужгороде в пятницу, 23 июня 2017 г.

|В Ужгороде дождь c грозой будет продолжать идти весь день
В Закарпатской области ожидается переменная облачность, ночью без существенных осадков, утром и днем сильные дожди, местами очень сильные дожди, грозы, местами град.
Ветер юго-восточный 7-12, при грозах шквалистые порывы ветра до 15-20 м/с. Температура воздуха ночью 12-17°, днем 24-29°, в горах местами 16-21° тепла.
В Ужгород облачно с прояснениями, ночью без существенных осадков, утром и днем кратковременный дождь, гроза. Ветер юго-восточный 7-12, при грозе шквалистые порывы ветра до 15-20 м / с. Температура воздуха ночью 15-17°, днем 27-29° тепла.
Восход 05:27
Закат 21:39
Температура за последние 130 лет 23 июня:
макс: 34.5° (2000)
мин: 6.7° (1949
Народный прогноз погоды: 23 июня почитается память священномученика Тимофея Прусского. В народе день Тимофея назывался мышиный писк. По преданию, в этот день по земле ходят-бродят призраки. Старые люди верили и видели в эту пору несметные «стада мышей» на гумнах, что не предвещало ничего хорошего. Погоду в этот день предсказывал дым от костра: если он поднимается столбом - к ясной погоде, стелется по земле - к ненастью. А если на Тимофея стоит засуха, то в этот день добра не жди.
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