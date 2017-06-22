Погода в Закарпатье и Ужгороде в пятницу, 23 июня 2017 г.

23.06.2017 (07:39)

В Ужгороде дождь c грозой будет продолжать идти весь день

В Закарпатской области ожидается переменная облачность, ночью без существенных осадков, утром и днем ​​сильные дожди, местами очень сильные дожди, грозы, местами град.

Ветер юго-восточный 7-12, при грозах шквалистые порывы ветра до 15-20 м/с. Температура воздуха ночью 12-17°, днем ​​24-29°, в горах местами 16-21° тепла.

В Ужгород облачно с прояснениями, ночью без существенных осадков, утром и днем ​​кратковременный дождь, гроза. Ветер юго-восточный 7-12, при грозе шквалистые порывы ветра до 15-20 м / с. Температура воздуха ночью 15-17°, днем ​​27-29° тепла.

Восход 05:27

Закат 21:39

Температура за последние 130 лет 23 июня:

макс: 34.5° (2000)

мин: 6.7° (1949

Народный прогноз погоды: 23 июня почитается память священномученика Тимофея Прусского. В народе день Тимофея назывался мышиный писк. По преданию, в этот день по земле ходят-бродят призраки. Старые люди верили и видели в эту пору несметные «стада мышей» на гумнах, что не предвещало ничего хорошего. Погоду в этот день предсказывал дым от костра: если он поднимается столбом - к ясной погоде, стелется по земле - к ненастью. А если на Тимофея стоит засуха, то в этот день добра не жди.