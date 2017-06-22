Депутаты ужесточили ответственность за жестокое обращение с животными

23.06.2017 (08:34)

ВР ввела уголовную ответственность за жестокое обращение с животным

Верховная Рада ужесточила административную и уголовную ответственность за жестокое обращение с животными до лишения свободы. Парламентарии 257 голосами поддержали во втором чтении соответствующий законопроект.

Законом вносятся изменения в Кодекс об административных правонарушениях, которым определяется, что жестокое обращение с животными — издевательство над животными, нанесение побоев или совершение иных насильственных действий, причинивших животному физическую боль, страдания и не повлекших телесных повреждений, увечий или гибели, оставление животных на произвол судьбы, в том числе нарушение правил содержания животных — влекут за собой наложение штрафа от 200 до 300 необлагаемых минимумов доходов граждан с конфискацией животного, если пребывание животного у владельца составляет угрозу для его жизни или здоровья.

Те же действия, совершенные в отношении двух и более животных, или группой лиц, или лицом, которое в течение года было подвергнуто административному взысканию за такое же нарушение, пропаганда жестокого обращения с животными влечет наложение штрафа от 300 до 500 необлагаемых минимумов доходов граждан или административный арест на срок до 15 суток с конфискацией животного, если пребывание животного у владельца представляет угрозу для его жизни или здоровья.

Также вносятся изменения в Уголовный кодекс, которыми устанавливается, что жестокое обращение с животными, относящимися к позвоночным, в том числе беспризорными животными, совершенное умышленно и привело к увечью или гибели животного, а также натравливание животных на других животных, совершенное из хулиганских или полезных мотивов, публичные призывы к совершению деяний, имеющих признаки жестокого обращения с животными, а также распространение материалов с призывами к совершению таких действий — наказываются арестом на срок до 6 месяцев или ограничением свободы на срок до 3 лет.

Те же действия, совершенные в присутствии малолетнего или несовершеннолетнего, наказываются ограничением свободы на срок от 3 до 5 лет или лишением свободы на срок от 3 до 5 лет.

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