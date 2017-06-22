Мукачевец в приступе ревности забил до смерти свою жену

|Ревнивец в Мукачево до смерти избил свою жену
Сегодня ночью около 2:15, во время патрулирования по улице Маргитича в Мукачево правоохранители заметили подозрительного гражданина, который был очень взволнован и избегал встречи с полицией.
Во время беседы на одежде человека было замечено следы крови, на что он сообщил, что на почве ревности поссорился с женой, и несколько раз ударил ее.
Чтобы проверить информацию, патрульные последовали вместе с ним по указанному адресу по ул. Проектная, где во время осмотра дома был обнаружен труп 40-летней женщины.
Врачи констатировали смерть с признаками насилия.
В действиях лица усматриваются признаки ст. 115 УК "Умышленное убийство".
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