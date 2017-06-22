Закарпатец вынес на руках человека из горящего здания (ФОТО)

23.06.2017 (10:00)

В Закарпатье мужчина спас человека при пожаре

22 июня в 11:57 на пункт связи пожарно-спасательной части г. Берегово поступило сообщение о пожаре в хозяйственной постройке на ул. Мукачевской.

Об этом, спасателей сообщил местный житель Михаил, увидев очень сильный дым, который клубами вырывался из здания, понял - там возник пожар. Он немедленно вызвал службу спасения по телефону «101» и забежал в горящее здание, где по словам других местных жителей, которые собрались на месте пожара, мог находиться человек. Из-за плотной задымленности найти гражданина было трудно, однако, через некоторое время Михаил нашел его и вынес на свежий воздух.

Между тем на ликвидацию пожара прибыли спасатели 12-й государственной пожарно-спасательной части г. Берегово. Они локализовали пожар в 12:09 и полностью ликвидировали ее в 12:34. В результате пожара сгорело перекрытие и кровля на площади 30 кв. м также повреждено имущество, которое находилось внутри. Пожарные защитили от опрокидывания огня соседнее здание тем самым спасая ее от пожара.

Пострадавшего мужчину госпитализировали в Береговскую центральную районную больницу с ожогами лица, рук и грудной клетки II степени. Сейчас пострадавший находится в реанимационном отделении больницы. По словам родных 63-летний мужчина часто злоупотреблял курением в нетрезвом состоянии, поэтому, вероятно, пагубная привычка и стала причиной возникновения пожара в здании.

У ГСЧС Украины в Закарпатской области.

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