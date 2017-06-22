За вымогательство задержан главред сайта Страна.ua Игорь Гужва (ФОТО)

23.06.2017 (10:28)

Главреда Страна.ua Гужву задержали за вымогательство

Главного редактора сайта Страна.ua задержали по подозрению в вымогательстве денег. Об этом сообщил генеральный прокурор Юрий Луценко в Facebook.

"По материалам ГФС и прокуратуры г. Киева полицией задержан И. Гужва, который требовал и получил 10 тыс долл за неразмещение компроментирующих материалов на действующего политика. У следствия имеются видео и аудио доказательства", - написал Луценко.

Гужва ранее заявил, что обыск проходит "по сфальсифицированному делу". Через своего адвоката он сообщил, что "около месяца назад на меня вышли люди от нардепа от Радикальной партии Линько и предложили $20 тысяч за снятие текста про конфликт людей Линько и Кивы".

"Предлагали настойчиво, но я отказался. С тех пор контактов по поводу Линько не было. Сегодня около 21:00 ко мне в офис ворвались люди. Представились полицией. Силой отобрали телефон. На мои требования не проводить следственных действий до прихода адвокатов - не отреагировали. Что они нашли во время обыска, откуда взялось то, что они нашли - мне сказать трудно. Я не имел возможность следить за их действиями", - сказал Гужва.

"Наш ньюс-рум в одну комнату оккупировали сотрудники СБУ. Около 15-20 человек. Здание бизнес-центра закрыто на входе", - написала в Facebook заместитель Гужвы Светлана Крюкова. Она добавила, что внутри находились во время обыска три сотрудника редакции, в том числе Гужва.

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