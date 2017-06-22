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В Мукачево на парковке возле ратуши на 5 авто упала стена (ФОТО, ВИДЕО)

23.06.2017 (11:25)
На парковке позади мукачевской ратуши стена растрощила пять авто
На парковке позади мукачевской ратуши стена растрощила пять авто
На стоянке по улице Валенберга, позади городской ратуши в Мукачево, стена упала на припаркованные рядом автомобили, растрощены пять автомобилей.
В общем пострадали пять автомобилей марок "Шевроле Авео", "Мазда 6", "Хюндай" и "Фольксваген Пассат".
Сейчас на месте происшествия работают полицейские, которые опрашивают свидетелей и владельцев автомобилей.



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Интернет-издание
UA- Reporter.com
Письмо редактору

Комментарии

23.06.2017 (13:47) / Читатель345

Строилось в СССР. А некоторые ещё кричат мол "Мы при коммунистах вам столько настроили, а вы такие не благодарные.