В Мукачево на парковке возле ратуши на 5 авто упала стена (ФОТО, ВИДЕО)

23.06.2017 (11:25)

На парковке позади мукачевской ратуши стена растрощила пять авто

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На стоянке по улице Валенберга, позади городской ратуши в Мукачево, стена упала на припаркованные рядом автомобили, растрощены пять автомобилей.В общем пострадали пять автомобилей марок "Шевроле Авео", "Мазда 6", "Хюндай" и "Фольксваген Пассат".Сейчас на месте происшествия работают полицейские, которые опрашивают свидетелей и владельцев автомобилей.