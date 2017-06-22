В Мукачево на парковке возле ратуши на 5 авто упала стена (ФОТО, ВИДЕО)

|На парковке позади мукачевской ратуши стена растрощила пять авто
На стоянке по улице Валенберга, позади городской ратуши в Мукачево, стена упала на припаркованные рядом автомобили, растрощены пять автомобилей.
В общем пострадали пять автомобилей марок "Шевроле Авео", "Мазда 6", "Хюндай" и "Фольксваген Пассат".
Сейчас на месте происшествия работают полицейские, которые опрашивают свидетелей и владельцев автомобилей.
В Закарпатье на ходу загорелся автомобиль и выгорел дотла (ВИДЕО)
Комментарии
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Строилось в СССР. А некоторые ещё кричат мол "Мы при коммунистах вам столько настроили, а вы такие не благодарные.