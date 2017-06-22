Подробности о взрыве иномарки в центре Киева (ВИДЕО)

23.06.2017 (12:52)

В центре Киева взорвали джип

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В Киеве в результате взрыва, произошедшего сегодня утром около 10:30 на перекрестке Тургеневской и Полтавской, пострадал мужчина, выбиты стекла в соседнем доме. Также повреждены припаркованные рядом автомобили.В результате взрыва пострадал водитель автомобиля "Тойота Лэнд Крузер", под который подложили взрывное устройство. Мужчину 1970 года рождения в тяжелом состоянии срочно госпитализировали.Сейчас на месте работает опергруппа полиции, саперы, спасатели ГСЧС и "скорая". Движение в микрорайоне перекрыто, в том числе и для пешеходов.Обломки авто лежат в радиусе 50 метров. Предварительно, сработало взрывное устройство под днищем авто. Мощность – более 300 грамм тротилового эквивалента.В полиции Киева сообщили, что информация о событиях внесена в журнал единого учета заявлений и сообщений. Решается вопрос об открытии уголовного производства.