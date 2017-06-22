На КПП "Дьяково" изменена схема организации дорожного движения

23.06.2017 (13:38)

На КПП "Дьяково" вечные очереди фур

На контрольно-пропускном пункте украинском-румынской границы «Дяково-Халмеу», что в Виноградовском районе, снова очереди из нескольких десяток, а на выходные и в первой половине недели - выше сотни фур или грузовых транспортных средств, следующих из Украины в Румынию.

Среди них машины Белоруссии, Молдавии, Турции, Сербии, Словакии и др. Очередь грузовиков на КПП растягивается вдоль дорог в селах Ботар и Неветленфолу. Их жители жалуются: фуры создают ряд неудобств - от невозможности заехать в свои дворы к шуму, загрязненности воздуха, много мусора, пустых пляжок из-под пива и других напитков. И водители, по словам людей, часто ведут себя неадекватно. От высокой температуры под тяжелыми фурами полностью разрушается дороги, трескаются дома и тому подобное. Словом, размеренная сельская жизнь нарушена.

22 июня в с. Неветленфол по инициативе депутата облсовета Карла Резеша и сельского головы Йожеф Ороси состоялось расширенное выездное совещание при участии председателя облсовета Михаила Ривиса и его первого заместителя Иосифа Борто, руководства Виноградовского района, районного отдела полиции, таможенного поста «Дьяково» и пограничной службы, «Укртрансбезпекы», сельского совета, депутатов областного и районного советов, представителей общественности.

В ходе совещания Карло Резеш прежде всего поблагодарил руководство облсовета за поддержку и проявление желания помочь общине и коротко информировал по существу. Отмечалось, что это единственный на украинско-румынской границе КПП, который пропускает крупногабаритные перевозки, выезжающих из Украины. Но из-за ограниченной пропускной мощности румынской таможни, фуры стоят частично и на территории села.

- Очереди на выезд из Украины на самом деле ситуативными и возникают в выходные дни: в пятницу, субботу и в начале недели, - отметил начальник таможенного поста «Дьяково» Николай Веремчук и добавил: - Надо сказать, что количество оформленных транспортных средств, пересекают границу в данном пункте пропуска постоянно растет. Так, по состоянию на 20 июня этого года количество оформленных транспортных средств по сравнению с прошлым годом увеличилась на 20 процентов и составила 5380 единиц. Причем на 23 процента увеличилось количество оформленных грузовиков на выезде из Украины. То есть, их количество приближается, а часто и превышает проектную среднесуточную пропускную способность. Во избежание очередей работниками поста принимаются меры по ускорению таможенного оформления, координации действий с представителями пограничной службы и румынской таможни.

И это правда. Благодаря постоянному сотрудничеству с румынскими коллегами и удается пропустить больше машин. Но это не снимает напряжения в деревне.

Как быть? Ответ на этот вопрос и искали участники совещания, делились своим видением, мыслями, предложениями.

Михаил Ривис внимательно выслушал всех участников совещания, пообщался с сельскими жителями и водителями. Последние жаловались на жару, отсутствие элементарного бытового сервиса.

- Мы же не по своей собственной воле здесь стоим, - говорили они.

Конечно, у каждого своя правда, как сказал мудрец, но истина дороже. И те, и те стали заложниками ситуации, с которой надо найти выход. Поэтому решалась каждая мысль, инициатива. Предлагались различные варианты: от обустройства соответствующих парковок к строительству таможенного терминала где-то на окраине на 200 машин со всем сервисом. Звучало и такое предложение: с соблюдением правовых норм совместными группами пограничников, полиции и добровольных формирований общины регулировать движение машин в сторону КПП.

- Чтобы снять напряжение среди людей как можно скорее, необходимо совместно выработать временную схему организации дорожного движения на участке автомобильной дороги к КПП «Дьяково», утвердить ее решением Виноградовского райсовета, совместным распоряжением руководства полиции и пограничной службы, а также облгосадминистрации и областного совета, - подвел черту Михаил Ривис.

Упомянутая Схема должна включить в себя «обрезку» очереди в деревню, обустройство соответствующих дорожных знаков от района к населенному пункту с обновлением соответствующей разметки, регулирование движения транспорта и организации в начале села временного контрольного пункта с участием представителей полиции, пограничной службы и общественных активистов, следить за тем, чтобы грузовики стояли до - и за пределами Неветленфола и пропускали к КПП по рации машины «пакетом», например 20 и более. Затем - искать предметное решение вопроса.

В ходе общения люди с то с тоской вспоминали свою мечту, которая имела шанс на реализацию, а это - совместный проект с Евросоюзом по построению нового пункта пропуска «Дьяково» несколько в отдалении от существующего, но с объездной дорогой, с соответствующей инфраструктурой, с подъездными путями и переездом через железнодорожные пути, с несколькими полосами на КПП и тому подобное.

- Это был масштабный проект, на который Европа выделила серьезные финансы. Но из-за рыхлого управления со стороны прежде Таможенной службы, затем Миндоходов, а сегодня ГФС средства в сумме 3,5 млн евро возвращены в Евросоюз. Когда приезжали к нам на встречу представители Технического секретариата с Бухареста, то мы просили заключить соглашение по реконструкции КПП нашего края на областном уровне, что дало бы возможность областной власти контролировать выполнение работ, их качество и сроки, - отметил М.Ривис, добавив, что есть такие же разбитые пункты пропуска - "Лужники-Берегшурань" и "Ужгород-Вишне Немецкое», где все развалено и ни к чему мы не дошли. Средства, которые были выделены на реконструкцию этих КПП, скорее всего, также будут возвращены в Евросоюз, а мы останемся с тем, что есть.

Остро ставили жители сел Ботар и Неветленфола вопрос ремонта разрушенных дорог. Глава облсовета информировал, что на ремонт отрезке международной трассы «Вилок - Неветленфол - КПП «Дьяково» выделены средства из Государственного бюджета Украины, Государственного фонда регионального развития и местных бюджетов. Пять километров дороги уже капитально отремонтировано.

Заместитель председателя облсовета Иосиф Борто, подытоживая встречу, отметил, что вопросы, поднятые общинами сел Ботар и Неветленфола болезненные для них. Конечно, в идеале следовало бы начать реконструкцию действующего КПП или строительство нового.

- И мы это будем делать, - сказал Иосиф Иосифович, - но это требует времени, средств, поиска инвесторов. Поэтому необходимо как можно в сжатые сроки «очередь с фурами» расположить до - и за пределами населенного пункта, поэтому с участием сотрудников полиции и пограничной службы и активистов пропускать их «пакетом» к КПП. Это - первый этап решения проблемы. Далее необходимо найти земельный участок, инвестора и обустроить соответствующий терминал со всем бытовым сервисом для водителей до окончательной реконструкции КПП по всем требованиям евро стандартов.

Участники совещания посетили потом еще один КПП Виноградовшины - «Вилок» на украинско-венгерской границе. Здесь очередь из автомобилистов, желающих выехать в Венгрию, начинается с бетонного моста через Тису. Чтобы разгрузить мост, чиновники, после оживленной дискуссии, озвучили решение: необходимо убрать остановку, обустроить три дорожные полосы, нанести соответствующую разметку и проводить запуск исключительно из поворота налево. А для этого необходимо на уровне райсовета утвердить Схему дорожного движения на этом участке, согласовав ее с соответствующими дорожными службами края.

Пресс-служба облсовета.

-

Для полноценного фукционирования безвиза на Закарпатье не хватает 19 КПП (СПИСОК)



