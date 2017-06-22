Две женщины "развели" ужгородца на более чем 1 млн грн

23.06.2017 (15:54)

Две мошенницы выманили у ужгородца более миллиона гривен

Оперативники Ужгородского отдела полиции установили причастность двух женщин к выманивания крупной суммы денег у жителя областного центра Закарпатья. Одна из подозреваемых взяла миллион гривен у потерпевшего, другая - забрала эту сумму у заемщицы.

В среду, 21 июня, о выманивания средств заявил в полицию 33-летний житель Ужгорода. Мужчина рассказал, что одолжил 1 млн 389 тысяч 600 гривен своей знакомой - 36-летней жительнице села Минай, и она отказывается вернуть долг. Сотрудники криминальной полиции Ужгорода установили, что к неправомерным действиям также причастна другая знакомая потерпевшего - 32-летняя ужгородка, ведь именно она взяла деньги у заемщицы заявителя. По обоим фигуранткам дела решается вопрос об избрании меры пресечения.

По данному факту начато уголовное производство по ч. 4 ст. 190 УК, то есть мошенничество, совершенное в особо крупных размерах или организованной группой. Такое правонарушение карается лишением свободы на срок от пяти до двенадцати лет с конфискацией имущества.

Отдел коммуникации полиции Закарпатской области.

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