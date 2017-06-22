Дикая лисица заблудилась в центре Ужгорода (ВИДЕО)

|В центре Ужгорода бегает дикая лисица
Лисицу видели ужгородцы возле областной детской больницы. Соответствующее видео разместил в Сети ФБ Александр Рейпаши.
Некоторые считают, что близко к людям подходят лисицы, больные бешенством. Но это не совсем так, говорят специалисты.
Если лисица оказалась в населенном пункте, это еще не значит, что она здесь живет. Скорее всего, она случайно забежала в город. Она - напуганная, забивается в уголок. И в таком случае главное - ее не трогать и не проявлять агрессии. Иначе животное может защищаться. Появление лисы близко от людей также не означает, что она больна бешенством. Хотя следует помнить, что эти животные могут не болеть, но быть переносчиками бешенства.
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