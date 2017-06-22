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В Ужгороде огромная ветка привалила "Mercedes" (ФОТО)

23.06.2017 (17:33)
В Ужгороде на
В Ужгороде на "Мерседес" упала большая ветка

Это фото букваль но недавно на улице Довженко в областном центре Закарпатья, где снова разбушевалась буря с ливнем.

К счастью, стекло и кузов автомобиля оказались крепче огромной ветки, которая упала на автомобиль.

Советуем не оставлять авто под "сомнительными" деревьями и конструкциями, а использовать крытые парковки или гаражи, потому что синоптики передают эти дни ливни с грозами.

Гораздо меньше сегодня повезло владельцам авто в Мукачево, там на парковке возле ратуши на 5 авто упала стена (ФОТО, ВИДЕО)


Интернет-издание
UA- Reporter.com
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Комментарии

23.06.2017 (17:56) / AnitaRor

Фонд кино назвал советскую лирическую комедию «Любовь и голуби» режиссера Владимира Меньшова самой популярной лентой у граждан России, которую транслировали по телевидению в 2016 году. Организация опубликовала список из 20 фильмов на своем сайте.
а вам что больше всего понравилось в прошлом году?))