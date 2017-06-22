В Ужгороде огромная ветка привалила "Mercedes" (ФОТО)

|В Ужгороде на "Мерседес" упала большая ветка
Это фото букваль но недавно на улице Довженко в областном центре Закарпатья, где снова разбушевалась буря с ливнем.
К счастью, стекло и кузов автомобиля оказались крепче огромной ветки, которая упала на автомобиль.
Советуем не оставлять авто под "сомнительными" деревьями и конструкциями, а использовать крытые парковки или гаражи, потому что синоптики передают эти дни ливни с грозами.
Гораздо меньше сегодня повезло владельцам авто в Мукачево, там на парковке возле ратуши на 5 авто упала стена (ФОТО, ВИДЕО)
Рейтинг: 0
Комментарии
Рейтинг: 0
Фонд кино назвал советскую лирическую комедию «Любовь и голуби» режиссера Владимира Меньшова самой популярной лентой у граждан России, которую транслировали по телевидению в 2016 году. Организация опубликовала список из 20 фильмов на своем сайте.
а вам что больше всего понравилось в прошлом году?))