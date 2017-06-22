Погода в Закарпатье и Ужгороде в субботу, 24 июня 2017 г.

24.06.2017 (08:11)

В Ужгороде пасмурная погода, без осадков

В Закарпатской области ожидается переменная облачность, ночью местами слабый дождь, днем ​​без существенных осадков. Ночью и утром местами туман. Ветер северо-западный 7-12 м/с.

Температура воздуха ночью 11-16°, днем ​​24-29°, в горах местами 14-19° тепла.

В Ужгороде также переменная облачность, без существенных осадков. Ветер северо-западный 7-12 м/с. Температура воздуха ночью 14-16°, днем ​​27-29° тепла.

Восход 05:27

Закат 21:39

Температура за последние 130 лет 24 июня:

макс: 35.0° (2002)

мин: 7.6° (1995)

Народный прогноз погоды: 24 июня отмечается день памяти апостолов Варфоломея и Варнавы. В прежние времена в этот день нельзя было рвать траву, поскольку люди верили, что по ней катается всякая нечистая сила. Солнечную погоду 24 июня предсказывал туман, который утром стелется по воде, и мокрица, которая остается раскрытой весь день. Наши предки заметили, если во время восхода солнца стоит духота, то хорошей погоды не ждать. Дождь предвещала чистая вода в водоемах и сильный запах травы и жимолости утром.