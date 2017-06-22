Закарпатец во время ссоры нанес ножевые ранения своему отчиму (ФОТО)

24.06.2017 (10:50)

Полиция Закарпатья разыскивает мужчину, который ударил ножом отчима

Вчера, 23 июня, около полуночи на службу «102» поступило сообщение от медиков Мукачевской районной больницы о том, что к ним за помощью обратился 37-летний мужчина с ножевыми ранениями.

Следственно-оперативная группа совместно с группой реагирования патрульной полиции выехали на место происшествия. Правоохранители установили, что повреждения пострадавший получил в селе Ключарки Мукачевского района. Во дворе дома, где проживает его семья, мужчина поссорился с приемным сыном. Словесный конфликт перерос в драку, и 21-летний мужчина ударил отчима ножом в шею и грудь.

Сотрудники Мукачевского отделения полиции разыскивают мужчину, который подозревается в нанесении тяжких телесных повреждений своему родственнику. Правоохранители видят в действиях нападающего признаки уголовного преступления, предусмотренного ст. 121 УК, то есть умышленное тяжкое телесное повреждение.

Отдел коммуникации полиции Закарпатской области.

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