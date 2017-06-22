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Закарпатец во время ссоры нанес ножевые ранения своему отчиму (ФОТО)

24.06.2017 (10:50)
Полиция Закарпатья разыскивает мужчину, который ударил ножом отчима
Полиция Закарпатья разыскивает мужчину, который ударил ножом отчима

Вчера, 23 июня, около полуночи на службу «102» поступило сообщение от медиков Мукачевской районной больницы о том, что к ним за помощью обратился 37-летний мужчина с ножевыми ранениями.

Следственно-оперативная группа совместно с группой реагирования патрульной полиции выехали на место происшествия. Правоохранители установили, что повреждения пострадавший получил в селе Ключарки Мукачевского района. Во дворе дома, где проживает его семья, мужчина поссорился с приемным сыном. Словесный конфликт перерос в драку, и 21-летний мужчина ударил отчима ножом в шею и грудь.

Сотрудники Мукачевского отделения полиции разыскивают мужчину, который подозревается в нанесении тяжких телесных повреждений своему родственнику. Правоохранители видят в действиях нападающего признаки уголовного преступления, предусмотренного ст. 121 УК, то есть умышленное тяжкое телесное повреждение.

Отдел коммуникации полиции Закарпатской области.
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Интернет-издание
UA- Reporter.com
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