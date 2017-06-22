Škoda думает расширить завод "Еврокар" на Закарпатье

24.06.2017 (12:16)

Škoda может увеличить производство на заводе "Еврокар" в Закарпатье

Чешский автомобильный гигант Škoda Auto, возможно, увеличит объемы выпускаемых в Восточной Европе машин. Пресс-секретарь компании Томаш Кубик сообщил, что руководство концерна в настоящее время взвешивает возможность расширения производства в Украине, но окончательное решение пока принято не было.

Объемы продаж «Шкоды» на украинском рынке увеличились в последнее время почти на 50%. В мае, в частности, здесь было продано 500 новых машин, что в межгодовом сравнении свидетельствует о росте экономической активности на 48,5%.

«Положительная динамика продаж связана с постепенной стабилизацией политической и экономической ситуации», – подчеркнул Томаш Кубик. Вице-премьер- Украины Иванна Климпуш-Цинцадзе подтвердила без уточнения деталей, что «стороны ведут диалог относительно совместного производства автомобилей данной марки на территории Украины».

«Железных коней» для украинского рынка Škoda Auto производит в селе Соломоново Ужгородского района с 2002 года. Местный завод «Еврокар» в апреле 2002 г. начал серийный выпуск автомобилей Škoda Octavia по технологии крупноузловой сборки. Через несколько месяцев с конвейера завода сошла первая Škoda Fabia, с 2003 года завод начал выпуск Škoda Superb. В 2013 году началось производство моделей Rapid, Octavia и Octavia Comb. В 2014 украинский завод начал выпуск двух полноприводных моделей, включая Skoda Octavia Scout. Поэтому наиболее правдоподобным является вариант расширения производства именно рядом с индустриальным парком «Соломоново».

Чешская автомобилестроительная компания, которая входит в состав немецкого концерна Volkswagen, планировала поднять к 2025 году объемы продаж в общей сложности вдвое, установив «планку» – более 2 миллионов автомобилей в год. В 2016 году компания продала 1,13 млн автомобилей разных моделей. Три производственных комплекса Škoda Auto размещены на территории Чешской Республики. Сотрудничает компания, помимо Украины, с рядом производителей в Словакии, Китае, России, Индии и Казахстане.

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