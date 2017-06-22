На Закарпатье проходят мероприятия по национально-патриотическому воспитанию молодежи (ФОТО)

24.06.2017 (17:38)

Патриотическая акция "Оборонное сознание Карпатская Сечь"

Во времена новейшей истории, когда Украина снова ведет вооруженную борьбу, защищая свою независимость, большую роль играет патриотическое воспитание.

Сегодняшнее время рождает и поднимает новое поколение, на которое возлагается задача выстроить в будущем Настоящее Украинское Общество во всех его сферах. Именно такой работой и занимается и отдел национально-патриотического воспитания при Министерстве молодежи и спорта Украины. Это и проведение мероприятий с учащейся молодежью, и лагеря, и военные выходки, и патриотические фестивали.

23-25 ​​июня на базе Мукачевского комплекса "Красная Гора" проходит патриотическая акция "Оборонное сознание Карпатская Сечь". Участниками этого мероприятия были представители со всех концов Украины, которые проводят работу по патриотическому воспитанию. Изюминкой этого мероприятия был подарок от нашего земляка, патриота, депутата Мукачевского районного совета Георгия Горвата.

Именно по его инициативе гостей нашего края 24 июня поздравил театр "Шарж". В выступлении авторов-исполнителей Роберта Голованенко и Сергея Соболя звучали песни о Карпатской Украине, песни памяти Воинов-Защитников Украины на Востоке. Звучали также песенные произведения о нашей земле и искрометный закарпатский юмор. В конце выступления артисты поздравили присутствующих с наступающими праздниками: Днем Конституции и Днем Молодежи. Кстати, это уже не первая совместная акция Георгия Горвата с театром "Шарж". До этого уже были проведены мероприятия для школ с.Зняцево и с.Драгиня, военных 128-бригады и раненых Мукачевского госпиталя.

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