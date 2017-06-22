Погода в Закарпатье и Ужгороде в воскресенье, 25 июня 2017 г.

25.06.2017 (08:27)

В Ужгороде днем будет пасмурно, вечером дождь

В Закарпатской области ожидается переменная облачность, ночью без осадков, днем ​​местами кратковременные дожди, грозы. Ночью и утром в горных долинах местами туман.

Ветер юго-восточный 5-10, во время грозы порывы 15-20 м/с. Температура воздуха ночью 12-17° тепла, днем ​​26-31°, в горах местами 19-24° тепла.

В Ужгороде также переменная облачность, ночью без осадков, днем ​​кратковременный дождь, гроза. Ветер юго-восточный 5-10, во время грозы порывы 15-20 м/с. Температура воздуха ночью 15-17° тепла, днем ​​28-30°.

Восход 05:27

Закат 21:39

Температура за последние 130 лет 25 июня:

макс: 31.8° (1962)

мин: 7.5° (1995)

Народный прогноз погоды: 25 июня отмечается день памяти преподобных Петра Афонского и Онуфрия Великого. В народе этот день часто называли Петр Поворот, так как с Петра Афонского солнце на зиму, а лето на жары поворачивает. В прежние времена принято было сеять в этот день до обеда какое-нибудь белое зерно, а после обеда - чёрное (гречку). Исполнение этого правила гарантировало удачу. В этот день выпадают большие росы. Наши предки приметили, если дождь идет маленькими каплями - будет идти долго.