Сегодня в Украине отмечают День молодежи

25.06.2017 (09:33)

25 июня Украина отмечает День молодежи

Ежегодно в последнее воскресенье июня вся украинская молодежь отмечает национальный праздник - День молодежи.

Праздник Установленный в соответствии с Указом Президента Украины от 22 июня 1994 года N 323/94 "О Дне молодежи" по инициативе молодежных объединений и организаций.

К категории "молодежь" на Украине относят граждан в возрасте от 18 до 35 лет. Более одиннадцати миллионов человек, а это примерно 22,6 % населения Украины, составляют молодые граждане страны.

Сегодня на Украине действует несколько тысяч различных молодежных и детских общественных организаций. А ведущим органом по обеспечению реализации государственной политики по вопросам семьи, детей, молодежи, физической культуры и спорта является Министерство образования и науки, молодежи и спорта Украины, которое реализует Государственные социальные программы, способствующие развитию молодежной политики.

Традиционно ко Дню молодежи 60 молодых украинцев награждаются премией Кабинета министров за особые достижения в развитии Украины. Это молодые ученые и научные работники, производственники, спортсмены, военные и молодежь, проявившая личный героизм и мужество.

Но этот день для молодых людей — это не только повод для праздника, это еще и время задуматься о наилучшей реализации своего потенциала для благополучия самого себя, своей семьи, своей страны.

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