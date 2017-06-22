Гороскоп на неделю (26 июня - 2 июля)

25.06.2017 (11:50)

Недельный гороскоп с 26 июня по 2 июля

Недельный гороскоп предскажет что сулят звезды на этой неделе знакам Зодиака. В астрологическом прогнозе на неделю Вы узнаете о том, что Вас ожидает вас в ближайшие дни, о благоприятных днях и предостережет от ненужных поступков.





Недельный гороскоп поможет вам провести неделю максимально интересно и эффективно!

Посмотреть сбылись ли предсказания на прошлой неделе можно ЗДЕСЬ

Овен



Вы будете обречены на успех в делах, если призовете на помощь вашу недюжинную работоспособность, добросовестность и пунктуальность. Вероятны незначительные конфликты с начальством, но, если вы не страдаете излишней обидчивостью, то, увидев свои ошибки и исправив их, вы только выиграете. Постарайтесь решать посильные для вас задачи, не перенапрягайтесь на работе. Есть вероятность, что требования начальства могут быть завышены. В среду и пятницу нежелательно принимать скоропалительных решений, воздержитесь от карьерных изменений. Неделя благоприятна для установления дружеских контактов и завязывания полезных знакомств. В выходные нежелательно обострять отношения с родственниками, постарайтесь быть дипломатичным.

Телец



Старайтесь не упустить свой шанс. Удачно пройдут деловые встречи, необходимая информация своевременно придет к вам. Вам предстоят позитивные изменения на профессиональном поприще. Помните, что там, где нет прямого решения, как правило, помогает дипломатичность и готовность к компромиссу. Неделя обещает приятные и полезные знакомства. Вероятны удачные переговоры о деловом сотрудничестве. Будьте внимательны при общении с коллегами и при оформлении документов, не вздумайте подписывать что-либо, не читая. Прежде чем принять окончательное решение по важному вопросу, внимательно все обдумайте, не упустите из виду существенные мелочи. И тогда у вас обязательно все получится. У самых решительных представителей данного знака случатся победы на любовном фронте. В среду лучше не встречаться с начальством, а тем более не пытаться что-то ему доказывать. Выходные лучше провести за городом, это позволит восстановить затраченные силы.

Близнецы



Вам будет иногда казаться, что даже невозможное возможно, удача явно на вашей стороне. Вы окажетесь в нужное время в нужном месте, и то, что казалось проблемой, разрешится без усилий. На работе отнеситесь со вниманием к своим обязанностям, не упускайте из виду мелочей. На этой неделе просто обязана повыситься ваша самооценка. У вас появится шанс осуществить свою давнюю мечту. Понедельник - хороший день для общения, начала обучения чему-нибудь, он удачен для переговоров с деловыми партнерами. Во вторник полезна активность и инициатива с вашей стороны. Среда хороша для разрушения старого и начала нового, в этот день у вас будет большое пространство для выбора. В пятницу может проявиться ваша эмоциональная уязвимость. Воскресенье лучше посвятить пассивному отдыху, в этот день не стоит принимать серьезных решений.

Рак



Вам необходимо сосредоточиться на одном, очень важном деле, и тогда вы с легкостью преодолеете все препятствия. Лучше снизить темп работы, чтобы избежать переутомления. Постарайтесь понять оппонентов, прислушайтесь к их мнению, может быть, изменить восприятие создавшейся ситуации. Неделя неординарная и творческая. Если вы запланировали путешествие, то оно будет богато впечатлениями и событиями. Самый благоприятный для него день - пятница. Всю первую половину недели фортуна будет вам улыбаться. На работе, да и вообще в деловых отношениях, возможны перспективные предложения и получение премии. На этой неделе есть шанс многого добиться и достичь. Однако избегайте ненужных и неприятных контактов. Не забывайте об отдыхе, иначе накопившаяся усталость может напомнить о себе в самый неподходящий момент.

Лев



В работе возможны проблемы, но не стоит отчаиваться, это лишь временное явление. Происходящие события могут внести неожиданные коррективы в ваши планы, но это окажется к лучшему, однако, в чем именно, вы поймете позже. На этой неделе шум и суета больших компаний будет тяготить вас. Поищите возможность провести максимум времени в спокойной обстановке, в кругу семьи. Во вторник, прежде чем решать некую проблему, рассмотрите ее повнимательнее, может быть, ваше восприятие ситуации изменится и вы найдете другой выход. В среду придется отстаивать свои идеи. У вас будет возможность укрепить свой авторитет, может появиться шанс занять более высокое положение.

Дева



Ваша популярность и авторитет повысятся. Вы сейчас нужны буквально всем: и на работе, и дома. Даже те ваши знакомые, о которых вы уже почти забыли, и которые тоже забыли о вашем существовании, вдруг появятся рядом, позвонят или будут ждать от вас услуги. Это хороший знак, не отказывайте им во внимании. Настало время определиться, какие из ваших деловых контактов перспективны, а какие - нет. Хорошее время для поддержания и укрепления собственных позиций. Будьте настойчивее, тогда удача вам улыбнется, и вы сможете реализовать свои давние творческие идеи. Благоприятно все, что способствует вашему личному развитию: образование, поездки, публичные выступления. Наступает ответственный период в вашей карьере. Вы можете рассчитывать на помощь и поддержку своих друзей. Субботу посвятите отдыху на даче, а воскресенье - удачный день для путешествий.

Весы



Вы многое увидите с новой точки зрения, но не увлекайтесь анализом в ущерб активной деятельности. Важно не опаздывать, вас будут оценивать по пунктуальности и ответственности. Кто-то рядом с вами способен легко выйти из равновесия и устроить скандал, не давайте ему повода. На работе ваши дела будут продвигаться весьма успешно. Могут активизироваться связи с зарубежными или иногородними партнерами. Вы можете рассчитывать на перспективные предложения и удачные переговоры. Учитывайте, что основные принципы, характеризующие ваш знак, это независимость и доброжелательность - им и следуйте. Самый сложный день этой недели - понедельник. В среду излишняя эмоциональность может помешать вам правильно оценить обстановку и принять важное решение, держите себя в руках.

Скорпион



Вы можете подготовить себе прекрасную базу для будущих успехов, нужно хорошо работать, проявлять активность, и совсем скоро все ваши старания окупятся сполна. Старайтесь ничего не откладывать на потом. Дела могут пойти не совсем так, как вы ожидали, а даже лучше. Туманные перспективы прояснятся. Будьте уверены в своих действиях. У вас все получится. Не экономьте время на сон и отдых. Планируя будущее, оставьте в резерве еще несколько вариантов, чтобы внезапные изменения не смогли застать вас врасплох. Вторник, среда и суббота отлично подходят для свиданий. В пятницу отправляйтесь на дружескую вечеринку.

Стрелец



У вас появится реальный шанс реализовать все свои амбициозные планы. Постарайтесь не упустить счастливый случай. Хорошее время для бесед с начальством, вы обстоятельно обсудите все ваши идеи и предложения. В выходные вы будете блистать остроумием и красноречием. На нынешней неделе для реализации планов по сотрудничеству и партнерству вам придется изрядно потрудиться. Поездки могут пройти не слишком гладко, но, в конечном итоге, вы добьетесь желаемых результатов. Ловите удачу за хвост и активно ее используйте. Наслаждайтесь звучащими вокруг комплиментами - они будут убеждать вас в том, что вы двигаетесь в нужном направлении. Нынче вам по силам организация любого интересного и необычного мероприятия. Не жалейте времени на общение с друзьями.

Козерог



Постарайтесь не поддаваться на уговоры рискнуть деньгами. Чем тише и спокойнее проведете вы этот период, тем благополучнее будет ваше ближайшее будущее. Реалистично оценивайте создавшуюся ситуацию. Иногда будет иметь смысл начать все заново. На этой неделе жизнь будет бить ключом, хотя многие свои планы придется в корне пересмотреть. Собравшись с силами, вам удастся реализовать свои творческие проекты, что привлечет к вам внимание окружающих. Однако вас могут одолеть сомнения, постарайтесь найти поддержку везде, где только можно, но не отказывайтесь от задуманного. В субботу желательно обойтись без посещения увеселительных мероприятий.

Водолей



Вы активны и деятельны, но постарайтесь сдерживать свою раздражительности и не быть инициатором конфликтов. Продвижение по служебной лестнице будет во многом зависеть от вас. Используйте свои разработки, начальство оценит ваши идеи. У вас появится возможность добиться значительных успехов в делах сердечных. На этой неделе особенно хорошо вам будет удаваться работа, а вот в семье возможен разлад. Постарайтесь проявить такт и терпение. Поездки, выпавшие на эту неделю, будут удачными. Судьба предложит пойти на обдуманный риск и поможет добиться успеха. Не стоит обсуждать деловые вопросы, разве что с близкими и проверенными партнерами. Философское понимание жизни и хладнокровие во всех происходящих ситуациях позволит вам достичь блестящих результатов. Решая свои проблемы, не забывайте об интересах близких людей, если они войдут в противоречие с вашими, вам придется серьезно пожалеть о содеянном.

Рыбы



Самым неприятным событием могут оказаться нападки недоброжелателей или необоснованные претензии докучливых родственников. И тех и других следует игнорировать. Вы сможете многого достигнуть. Вот и наступает время для поисков и перемен. Начиная во вторника вы почувствуете прилив сил и энергии. Те новые идеи, которые вы еще не воплотили в жизнь, дождались своего часа. Многое будет получаться без больших затрат. Постарайтесь максимально использовать это золотое для вас время. На работе проявите свое обаяние, дипломатические способности, и вы добьетесь намеченного и привлечете для сотрудничества нужных людей. Преобразите свой дом, он нуждается в вашем внимании.



