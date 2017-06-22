Погода в Закарпатье и Ужгороде в понедельник, 26 июня 2017 г.

|В Ужгороде облачная погода, дождь идти весь день
В Закарпатской области ожидается переменная облачность, кратковременные дожди, грозы, ночью местами сильные дожди. Ветер южный 5-10, во время гроз местами порывы 15-20 м/с. Температура воздуха ночью 13-18°, днем 22-27°, в горах местами 14-19° тепла.
В Ужгороде бкдет переменная облачность, кратковременный дождь, гроза. Ветер южный 5-10, во время гроз порывы 15-20 м/с. Температура воздуха ночью 16-18°, днем 24-26° тепла.
Восход 05:28
Закат 21:39
Температура за последние 130 лет 26 июня:
макс: 33.3° (1961)
мин: 8.3° (1984)
Народный прогноз погоды: В этот день почитается память мученицы Акелины (Акулины). В народе этот день называли: Акулина Гречишница (в это время сеют гречу), Акулина - Кривые огурцы (в это время еще можно сеять огурцы, но красивыми они уже не будут). С Акулины лютуют мошкара, комары, оводы, слепни, мухи. «Мошкара толчется кругами - к хорошей погоде». Наши предки вечером 26 июня следили за луной: если она в белом кругу, то будет дождь. Конец «воробьиным ночам». В это время зацветает барбарис.
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