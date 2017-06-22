Летнего "обвала" цен на овощи и фрукты в Украине не будет

26.06.2017 (09:05)

Цены на овощи и фрукты в Украине зашкаливают

Украинцы шокированы космическими ценами на овощи нового урожая. Уже конец июня, а цены на молодой картофель, капусту, корнеплоды зашкаливают, в 5—6 раз дороже, чем было год назад.

Эксперты агрорынка говорят, что цены взбесились из-за неурожая, так как была поздняя холодная весна. Еще одна, но не столь значительная причина, — заработала ассоциация с ЕС, из-за которой наши ранние овощи пошли на экспорт, потянув за собой цены на внутреннем рынке.

Украинские СМИ выяснили, что будет с ценами летом, и на основании данных Госстатистики составила рейтинг самых дорогих и самых дешевых регионов.

Овощи и фрукты

По данным аналитиков проекта «АПК-Информ: овощи и фрукты», молодой картофель за год подорожал на 23%, то есть до 8—9 грн/кг в опте, или до 16—19 грн/кг в рознице. Очевидно, что по такой цене его берут неохотно, он портится, его приходится списывать. Но цену торговля все равно пока держит — предложение небольшое, а остатки старого урожая уже ничтожны.

Зато до вменяемых 10 грн/кг подешевели огурцы и кабачки. Дороговизну капусты, свеклы и моркови производители объясняют также и уменьшением площадей под насаждениями капусты из-за провала по ценам в 2016 году.

Аналитик Украинской аграрной конфедерации Дмитрий Дейна напоминает, что дополнительным фактором для высоких цен стала еще и поздняя морозная весна, из-за которой грунтовый урожай запоздал. А тепличные овощи всегда были дорогими.

Дорожает все

Как видно из инфографики, за год подорожали не только овощи, но и мясо, молоко, хлеб. Рост цен составил в зависимости от региона 7—28% на хлеб, 4—14% на колбасу, 12—32% на мясо, 27—30% на молоко, хлеба. Чуть сдержанней (в среднем на 5—7% роста за год) ведут себя цены на бакалею. А вот гречка подешевела в 1,5 раза.

По словам гендиректора Украинской ассоциации поставщиков торговых сетей Алексея Дорошенко, цены на свинину и говядину растут после так называемого отложенного подорожания 2015—16 гг., когда толщина кошелька покупателей сдерживала рост стоимости мяса и сала. В итоге предложение скоропортящегося товара превышало спрос, и цена его повышалась даже ниже уровня инфляции — на 5—8 грн/год за кило.

«Теперь ситуация иная — скота и свиней выращивают меньше, а торговля больше не ориентируется на покупателей с невысокими доходами, так как эти люди переходят на дешевую курятину. Зажиточные люди будут платить за мясо и 100 грн/кг, и более, — объяснил Дорошенко. — А гречка подешевела потому, что цены на нее были спекулятивными. Однако факт — так дорого еще не было!».

Прогнозы

Эксперты пока не предрекают традиционного летнего «обвала» цен. «Не думаю, что в этом году дешевые овощи дадут летнюю дефляцию, хотя небольшое, на 3—5 грн/кг, снижение будет», — прогнозирует Дейна. Дорошенко говорит, что ниже 10 грн цена молодого картофеля и других компонентов борщнабора вряд ли упадет. Зато он ожидает роста стоимости мяса и мясопродуктов еще на 12—15 грн/кг: «До конца года цены на них точно повысятся, но, возможно, летом стабилизируются на нынешнем уровне».

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