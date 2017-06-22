На границе с Венгрией пограничники задержали азиатов-нелегалов

26.06.2017 (09:41)

Закарпатские пограничники задержали 4 нелегалов из Южной Азии

Сегодня ночью в рамках проведения операции «Граница-2017» пограничники отдела «Великая Паладь» Мукачевского отряда задержали четырех нелегальных мигрантов из Южной Азии.

Одного мужчину и трех женщин пограничный наряд остановил за 50 метров до украинско-венгерской границы. Никаких документов задержанные лица при себе не имели. Пограничникам путешественники сообщили, что они являются гражданами Пакистана и намеревались незаконно пересечь границу с Венгрией, и в дальнейшем - улучшить условия своей жизни в одной из стран ЕС.

Задержанных доставили в пограничное подразделение. Сейчас продолжаются фильтрационно-проверочные мероприятия, устанавливаются обстоятельства правонарушения.

За попытку нарушения государственной границы на иностранцев составлены протоколы административных правонарушениях, дело будет направлено в суд.

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